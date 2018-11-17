Bakanlıktan 1 milyondan fazla aileye ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 1 milyonu aşkın hane ziyareti yaptıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ASDEP ile sosyal politikalarda arz odaklı yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu.

Devlet olarak, vatandaşları bizzat hanelerinde ziyaret ettiklerine dikkati çeken Selçuk, "Yaptığımız hane ziyaretleriyle ailelerimizin ve dezavantajlı kesimlerimizin sosyal yardım ve hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit ediyor ve diğer kamu hizmetlerini de içermek üzere durumlarına uygun hizmetlerden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk 100 günlük icraat programı ile 'ziyaret edilen hane sayısını yüzde 57 artırılarak 526 binden 826 bine çıkarılması' hedefini, yüzde 161 artışla bir milyon 7 bin 804 olarak gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Selçuk, programda yer alan "sosyal hizmet merkezi sayısının yüzde 5 artırılarak 298'den 313'e çıkarılması" hedefini de 316 sosyal hizmet merkezi açarak gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında 128 bin kişiye farkındalık eğitimi

Alkol, uyuşturucu, internet bağımlılığı gibi her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda Bakanlık olarak önleyici çalışma yürüttüklerini de aktaran Selçuk, "İlk 100 günlük icraat programında yer alan bağımlılıkla mücadele konusunda Aile Eğitim Programları ve Yeşilay iş birliğinde yürüttüğümüz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında 128 bin 178 kişiye farkındalık eğitimi verdik. 50 bin kişiye ulaşma hedefimizi yüzde 256'lık bir oranla aştık." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "araştırma", "aile ve personel eğitimleri" ve "sosyal uyum" olmak üzere üç ana alanda çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Uyuşturucu tedavisi gören ve bağımlıktan kurtulan bireylere hizmet eden sosyal uyum birimlerinin sayısını da artırdıklarını belirten Selçuk, "Türkiye genelinde 4 tane sosyal uyum birimimiz vardı. Şu anda bu sayı 15'e ulaştı. Bu merkezlerde hizmet verecek personelimizin de eğitimlerini tamamladık." değerlendirmesini yaptı.