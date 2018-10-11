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Bakanlıklarda yeni logolar yer alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 16 bakanlığın amblem ve logolarına dair yeni bir çalışma başlattı.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:11
Bakanlıklarda yeni logolar yer alacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından bakanlıkların sayısı 16'ya düşürülürken yeni sistemde de bakanlıkların yapılarından da değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın başlattığı çalışma ile şimdi de bakanlıkların yeni logoları tasarlanıyor.

16 yıldızlı logolar

İletişim Başkanlığı'nın çalışmasına göre Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının amblemleri yeniden tasarlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da bakanlık amblemlerinde yer alacak. Yıldızlarla çevrilecek amblemlerin ortasında ise ilgili bakanlıkların yeni logolarına yer verileceği bildirildi

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:11
  1. bakanlık
  2. logo
  3. GÜNCEL Haberleri

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