Bakan Albayrak görevi devraldı!

Devir töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bir ekibiz biz, inşallah kendisi bu ülkeye hizmet davası içerisinde inşallah kendisini göreceğiz. Maliye Bakanlığı, Osmanlı'dan bu yana tarihi olan çok önemli bir makam. Bir okul, Ankara bürokrasisi anlamında baktığınızda çok önemli bir bakanlık. İnsan kaynağı anlamında çok önemli bir bakanlık.

Burada Naci Bey gibi bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur meselesi. Burada bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ağır, büyük bir sorumluluk. Biz 16 senedir çok büyük devrimler gerçekleştirdik.

Sayın bakanımız, önceki bakanlarımız çıtayı çok yüksek bir noktaya taşıdı. Bizler de daha yukarıya taşımakla sorumluyuz. AK Parti iktidarlarının başarısının arkasındaki en önemli başarılardan bir tanesi olan bütçe ve mali duruş aynı şekilde değil, daha da iyi devam etmesi için çok dinamik, aktif…

Şimdi Enerji Bakanlığımıza geçeceğiz, Maliye Bakanlığı’ndaki arkadaşlar da öğrenecekler. Daha aktif ve enerjik şekilde Maliye Bakanlığı’nda devam etmesi için gece gündüz demeden sizlerle çalışacağız. Çok daha büyük başarılara inşallah hep birlikte imza atacağız"