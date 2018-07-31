Bakanlık'dan Suriye açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de düzenlenen Suriye konulu 10. Garantörler Zirvesi'nde sahadaki gelişmelerin ele alındığını ve Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması yönünde sürdürülen çabaların istişare edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde Astana formatında düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Krize siyasi bir çözüm bulunması istişare edildi"

Açıklamada, söz konusu toplantıda, sahadaki gelişmelerin ele alındığı ve Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması yönünde sürdürülen çabaların istişare edildiği belirtilerek, "Bu çerçevede, tarafımızca İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin Astana mutabakatının temel bir unsuru olduğu ve işlevselliğinin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Zirvede Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan grupların ayrılıkçı gündemlerine karşı durulmasının önemine işaret edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek toplantıda, gerek toplantı marjında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi ile yapılan istişarelerde Anayasa Komitesi’nin kurulmasına ilişkin çabalar ele alınmış, bu konudaki görüşmelere önümüzdeki eylül ayında Cenevre'de devam edilmesi kararlaştırılmıştır."

"Mültecilerin dönüşü için gerekli şartlar oluşturulmalı"

Toplantıda ayrıca Suriye'de yerlerinden edilen kişiler ve mültecilerin gönüllü olarak ve güvenlik içinde geri dönüşleri için gerekli şartların oluşturulmasının öneminin vurgulandığı belirtilen açıklamada, bu amaçla atılabilecek adımların görüşülmeye başlandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, toplantı marjında, zorla alıkonan kişilerin serbest bırakılmasını teminen kurulan Çalışma Grubu'nun dördüncü toplantısının da düzenlendiği belirtilerek, "Çalışma Grubu, Suriye'de çatışan taraflarla, zorla alıkonanların serbest bırakılmasına yönelik bir pilot proje gerçekleştirilmesi yönünde mesafe kaydetmiştir." denildi.

Açıklamada, Astana formatında düzenlenen yüksek düzeyli toplantıların on birincisinin gelecek kasım ayında yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisi de yer aldı.