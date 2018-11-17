Bakanlık zorunlu hale getirdi... Menüye yazmayan yandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı lokanta, restoran ve kafe gibi toplu tüketim yerlerindeki mönülerde, tüketicilere sunulan gıdanın adının yanında, alerjen bileşenlerinin belirtilmesini zorunlu hale getirdi. Bakanlık bu bileşenleri müşteriye sunmayan yerlere de 2019 yılı sonu itibarıyla ceza kesecek. Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Bütçe Sunum kitapçığında yer alan ayrıntılara göre alerjen bileşenler arasında gluten içeren gıdalar, kabuklular ve ürünleri, yumurta ve ürünleri, balık ve balık ürünleri, yerfıstığı ve ürünleri, soya fasulyesi ve ürünleri, süt ve süt ürünleri, sert kabuklu meyveler, kereviz ve ürünleri, hardal ve ürünleri, susam tohumu ve ürünleri, kükürt dioksit ve sülfitler, acı bakla ve ürünleri, yumuşakçalar ve ürünleri yer alıyor. Ayrıca gıdanın bileşiminde etil alkol ve domuzdan elde edilen madde bulunması durumunda da aynı şekilde tüketiciler net olarak bilgilendirilecek. Bu bilgiler tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde mönüler, yazı tahtaları, broşür benzeri araçlar vasıtasıyla tüketiciye sunulacak.

İklimi belirleniyor

Kitapçığa göre Türkiye’nin gelecekteki ikliminin belirlenmesine yönelik model çalışmalarına da başlandı. Yakın gelecekte Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde yayınlanması düşünülen ‘Paylaşımlı Sosyoekonomik Senaryolar’ ile Türkiye için iklim projeksiyonlarının geliştirilmesi planlanıyor. Google ve veri tabanı kullanılarak arazi bitki örtüsündeki değişim ve yeşillenme eğilimi izleme çalışmaları farklı bölgelerde yapılmaya da başladı. Herhangi bir alanda arazi örtüsünde meydana gelen değişimlerin uydu teknolojileri kullanılarak izlenebilmesi için Google veri tabanlarını kullanarak açık kaynak kodlu yeni bir yazılım geliştirildi.

Yerli topum serası

Antalya’da 11 dekar modern seralar kurulacak ve tarla arazilerinde yapılacak çalışmalarda yeni Ar-Ge yönetimlerinin uygulanması ile yeni yerli sebze tohumlarının üretilmesi sağlanacak. Öncelikle domates, patlıcan, hıyar ve kavun çeşitlerinde çalışmalar başlatıldı. Geliştirilecek yeni çeşitlerin ülke genelinde kullanılması planlanıyor. Kışlık sebzelerden soğan, havuç, marul, kırmızı baş lahana ve brokolide gen havuzlarının genişletilmesi ve yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik projeler başlatıldı.