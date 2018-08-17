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Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "(Aksiyon planı) Reel sektörümüzün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün devreye alıyoruz." açıklaması yapıldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:56
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"(Aksiyon planı) Reel sektörümüzün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün devreye alıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomimizi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlattığımız politikalarımızı sürdürürken, kurdaki yükseliş sonrası bankalarımızı ve reel sektörümüzü rahatlatmak için devreye aldığımız aksiyon planımızı uygulamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda özellikle reel sektörümüzün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün itibari ile devreye alıyoruz.

Bankalar Birliği ile belirlenen bu tedbirler ile, her bir firmanın durumu ayrı ayrı özenle değerlendirilerek ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı olarak;

- Kredi kanalları açık tutulmaya devam edecektir.

- Firma nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam edilecektir.

- Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacaktır.

- Yine kur etkisi ile teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecektir.

- 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeni ile oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi'ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecektir. Bu uygulama ile firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecektir.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:56
  1. tedbir paketi
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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