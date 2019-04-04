Bakanlık yayınladığı kamu spotu ile "mayın tehlikesi"ne dikkat çekti Milli Savunma Bakanlığı, mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu yayınladı.

Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve yapılan faaliyetlere destek olmak amacıyla bir kamu spotu hazırlandı. Kamu spotu, Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2005 yılında 4 Nisan günü “Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü” ilan edildi.

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