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Bakanlık uyardı! ‘Hemen onaylıyorum’ diye cevap vermeyin

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklama ile "taahhütlü abonelik reklamları" konusunda vatandaşları uyardı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:00
Bakanlık uyardı! ‘Hemen onaylıyorum’ diye cevap vermeyin

Ticaret Bakanlığınca, tüketicilerin, telefon hatları üzerinden gerçekleştirilen internet aboneliği kampanyası tanıtımlarıyla karşılaşmaları durumunda, tekliflere "hemen onaylıyorum" şeklinde cevap vermemeleri ve devam eden aboneliklerinin taahhüt sürelerini takip etmeleri uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde "0850"li telefon hatlarıyla yapılan internet kampanyalarına ilişkin tanıtımlarda, "tüketicilerin mevcut internet sözleşmelerinin sona erdiği" veya "bitmek üzere olduğu" bu nedenle yeni sözleşme yapmaları gerektiği, aksi takdirde "yüksek ücret ödemek zorunda kalacakları" şeklinde yanıltıcı bilgiler verildiği bildirildi. Tüketicilerin mevcut taahhütlerini sonlandırmaya yönlendirildiği ya da daha uygun bir kampanyanın varlığından söz edilerek, yeni aboneliklerinin başlatıldığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu tanıtımlar dolayısıyla birçok tüketicinin mevcut internet aboneliği sözleşmelerini taahhütleri bitmeden sonlandırmaları nedeniyle yüksek meblağlarda taahhüt cezası/cayma bedeli ödemek zorunda bırakılarak mağdur edildiği vurgulandı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un, ilgili maddesi hatırlatıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un, ilgili maddesindeki "Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi halinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür" hükmü uyarınca, Reklam Kurulu Başkanlığının bu aramaları yapan çağrı merkezleri ve bayilere inceleme başlatıldığına işaret edilen açıklamada, tüketicilerin sözleşme imzaladığı ana firmadan, abonelik tekliflerinin sunulduğu telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının talep edildiği aktarıldı.

Reklam Kurulunun, telefonla yapılan tanıtımların tüketicilerin "normal şartlarda" taraf olmayacağı bir işleme taraf olmasına yol açtığı, yanıltıcı ve yanlış yönlendirici olduğu, dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve dolayısıyla haksız ticari uygulama olduğu gerekçeleriyle, talep edilen ses kayıtlarını göndermeyen, telefon görüşmelerinin haksız ticari uygulama niteliğinde olmadığını ispat edemeyen firmalara, reklamları durdurma ve idari para cezaları uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hemen ‘onaylıyorum’ şeklinde cevap vermeyin!

"Reklam Kurulunun 9 Ekim ve 277. sayılı toplantısında 8 adet dosya ile ilgili olarak tüketicilerle ilk iletişim kuran alt bayilerin yapmış olduğu haksız ticari uygulama nedeniyle tüketicilerin sözleşme imzaladığı internet veya televizyon yayını sunan bir ana firma hakkında 53 bin 510 lira idari para cezası verilmiştir.

Tüketicilerin çeşitli telefon hatları üzerinden gerçekleştirilen ve bilinçli bir tercih yapmaları açısından gerekli fırsat veya zamandan mahrum bırakmak amacı taşıyan internet aboneliği kampanyası tanıtımlarıyla karşılaşmaları durumunda, sunulan uygun fiyatlı cazip tekliflere hemen ‘onaylıyorum’ şeklinde cevap vermemeleri, devam eden aboneliklerinin taahhüt sürelerini takip etmeleri, gerekirse mevcut aboneliğe ilişkin firmanın çağrı merkezinden taahhüdün bitmesine ne kadar kaldığını öğrenmeleri, telefonda vaat edilen ortak kampanyanın gerçek olup olmadığını teyit etmeleri, kendilerine gönderilen sözleşmeyi dikkatle okumaları, oluşması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından son derece önem arz etmektedir."

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 16:00
  1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. Reklam Kurulu

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