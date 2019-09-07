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Bakanlık 14,5 milyon faydalı böceği ormanlara bıraktı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ormanlarımızda zararlı organizmalarla biyolojik mücadele kapsamında bugüne kadar laboratuvar ortamında ürettiği yaklaşık 14,5 milyon faydalı ve yırtıcı böceği ülke ormanlarına bıraktı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:14
Bakanlık 14,5 milyon faydalı böceği ormanlara bıraktı

Ormanlarımıza zarar veren organizmalara karşı kimyasal mücadeleyi terk ettiklerini ve biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadeleye ağırlık verdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli“Bu çerçevede her yıl ortalama 200 bin ile 250 bin hektar ormanlık alanda zararlı organizmalara karşı mücadele yapıyoruz. Biyolojik kökenli ilaçların tercih edildiği kimyasal mücadelenin oranını yüzde 1 civarına düşürdük. Mücadelenin yüzde 99’u biyolojik, biyoteknik ve mekanik olarak yapılıyor” dedi.

Ormanların sağlık durumu devamlı takip ediliyor

OGM’nin 189 yıllık bilgi birikimi ile ormanların sağlık durumunu devamlı takip ettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli “Ormanlarda zararlı organizmalara karşı doğaya uygun orman ekosistemini koruyan biyolojik mücadeleyi yaparken, üniversiteler ve araştırma kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Ayrıca yurt dışı kaynaklı zararlı organizmaların ülkemize girerek ormanlarımızda tahribat yapmaması için sınır kontrol noktalarında orman bitkilerinin ithalatından kaynaklanan zararlı organizma girişini engellemek için denetlemeler de yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

Böcekler laboratuvarlarda üretiliyor

Biyolojik mücadele kapsamında OGM, yurt genelinde 45 adet laboratuvarlarda dört farklı tür faydalı böcek üreterek ormanlara bırakıyor. Bu güne kadar yaklaşık 14.5 milyon adet yırtıcı üretilerek ormanlara bırakıldı. 2019 yılında 500 bin adet yırtıcı böcek üretimi programlanmışken şu ana kadar 540 bin 397 adet yırtıcı üretilerek sağlık durumu bozulan ormanlara bırakıldı.

Kırmızı orman karınca yuvalarının nakli yapılıyor

Ormanlarda zararlı böceklere karşı başka yöntemlerde kullanan OGM, böceklerle beslenen kuşların yuvalanması için her yıl 50 bin adet kuş yuvasını ağaçlara asıyor. Diğer bir yöntemi ise kırmızı orman karıncaları oluşturuyor. Zararlı böcek popülasyonunda meydana gelen artışların önlenmesi ve yeniden denge kurulması için karınca yuva nakilleri yapılıyor. Karıncalar ormanlarda zarar yapan böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginlerini yemek suretiyle fayda sağlıyorlar.

Feromonlarla yıllık 150 milyondan fazla zararlı imha ediliyor

Zararlılarla mücadele kapsamında yaydıkları koku ile böcekleri kendine çeken feromon tuzakları da kullanılıyor. Bilimsel çalışmalar neticesinde üretilen feromonlarla tuzak kurularak zararlı böcekler toplanmak suretiyle imha ediliyor. Her yıl ortalama 50 bin adet feromon asılmak suretiyle 150 milyonun üzerinde zararlı böcek yakalanarak imha ediliyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:14
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı
  2. böcek

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