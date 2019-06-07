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Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı.

07 Haziran 2019 Cuma 16:15
Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı.


Bakanlık sosyal medya hesabında, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsüne yer verdi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:15
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