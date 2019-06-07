Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı.

Bakanlık sosyal medya hesabında, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsüne yer verdi.

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