Bakanlık açıkladı! İşte öldürülen terörist sayısı Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısını açıkladı.

Son dakika haberi: Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu. Ayrıntılar geliyor...

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