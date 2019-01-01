Bakanlık özel ekip kurdu kot oyununu bozdu

Ekim ayına kadar projelerde tespit edilecek kaçak yapılaşmaya dair tebligatların firmalara gönderilmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiş olunacak.

Bakan Kurum kararlı

İstanbul’un gözbebekleri olduğunu dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tespit ve tebliğatların sonunda hiçbir kimseye ve projeye ayrıcalık tanınmayacağını dile getirdi. Hangi projede ne tür kaçak tespit edildiyse bunun üzerine kararlılıkla gidileceğini vurgulayan Bakan Kurum, “Kaçak yapılarla mücadelede kararlıyız. Ayder’de de kararlıydık, Uzunöl’de de Bodrum’da da. Herkesin vicdanını sızlatan ne varsa üzerine gideceğiz” mesajını verdi.

Vatandaş da destek veriyor

Kaçak yapılaşmayla mücadele konusunda vatandaşlardan da destek aldıklarını dile getiren Bakan Kurum, bakanlığa ulaşan şikayetlerde en çok İstanbul Boğazı etrafındaki yapıların öne çıktığına dikkat çekti. Kıyı şeridindeki ilçelerde artan yapılaşmaların mercek altına alındığı bilgisini veren Bakan Kurum, konuyla ilgili özel ekiplerin oluşturulup, söz konusu ilçelerdeki projeleri ve inşaatları tek tek incelemeye tabi tuttuklarını kaydetti.

Kotlarla oynanmış

Muğla Bodrum’da yapılan tespitlerde müteahhitlerin en çok başvurduğu kaçak yöntemi kot oyunları olarak öne çıktı. Müteahhitler, arazide hafriyat yaparak kotları değiştirmek suretiyle imar planındaki kodlandırma hükümlerine aykırı yapı ruhsatı düzenleyip fazladan kat kazanmış. Plana ve ruhsata aykırı olarak bodrum katların açığa çıkarılmak suretiyle iskâna konu edilmesi ve mimari projelerdeki teknik ve emsal dışı hacimlerin inşaat aşamasında değiştirilerek bağımsız bölümlere katılması da bir diğer sıkça başvurulan yöntemler arasında bulunuyor. İstanbul’da da bu ve buna benzer durumların ön plana çıkacağı tahmin ediliyor.