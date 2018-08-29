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Bakanlık Pendik'teki olayla ilgili müfettiş görevlendirdi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Pendik'te bir çocuğun parkta açılan ateş sonucu yaralanması olayıyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:05
Bakanlık Pendik'teki olayla ilgili müfettiş görevlendirdi

Pendik'teki çocuk parkında açılan ateş sonucu bir çocuğun yaralanması olayına ilişkin adli süreçte ihmal olup olmadığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün görevlendirdiği müfettiş tarafından incelenecek.

Elde edilen bilgiye göre, Gül'ün talimatıyla İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir çocuk parkında silahla ateş açılması olayına ilişkin görevlendirilen müfettişin incelemesiyle, adli süreçte herhangi bir ihmalin bulunup bulunmadığı belirlenecek.

NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANMIŞTI

Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos'ta evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından vurularak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılan B.B, başsavcılığın talimatıyla dün yeniden gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen B.B, savcılık sorgusunun ardından "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:05
  1. İstanbul
  2. Abdülhamit Gül
  3. Anadolu Adalet Sarayı

YORUM YAZ

  • hıdır dikerhıdır diker21 dk önce
    evet bende şikayetciyim parklarda çocukların deliler gibi bağırmalarına gürültülerine.ana babalar evlerinde razı oluyorlarmı öyle bağırmalarına? çocuklarını iyi ve terbiyeli yetiştirmeyenler. çocukları büyüdükçe hem ana babalarına hemde etrafa daha çok zarar veriyorlar.
  • Şeref KazanŞeref Kazan3 dk önce
    Ne zaman konuşsam arkadaşlarım ağır konuşuyorsun der ALLAH korkunuz olsun nasıl birhakim ki etrafa rastgele ateş edip bir çocuğu yaralayan iti salıverebiliyor o hakimin ALLAHcc soyunu en yakınlarını öyle bir yaratığın ekine mahkum etsin bunların tamamı İnsanların adalet duygusunu katletmek için bilerek yapılanolaylar Bir annenin terliğini silah sayan piç hakim Darbenin en şidtetli yaşandığı yerde arsa bakan alçağı salan hakim. Seniadli tıpba sevk ederim siyen savcıların ülkesi....
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