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Sağlık Bakanlık ilan yayımladı! 15 bin personel alınacak
Sağlık

Bakanlık ilan yayımladı! 15 bin personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 01:04:00 -
Bakanlık ilan yayımladı! 15 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.

8-26 Kasım tarihlerinde başvuru yapılacak

Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

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