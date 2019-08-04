Bakanlık görüntüleri yayınladı! Komando eğitimlerini tamamladılar, ülkelerine dönüyorlar
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Somali askerlerinin eğitimlerinin bittiğini duyurdu.04 Ağustos 2019 Pazar 14:22
Milli Savunma Bakanlığısosyal medya hesabı üzerinden Somali askerlerinin eğitimlerini tamamladığını belirtti.
Bakanlık paylaşımında, "Misafir askerî öğrenci olarak ülkemizdeki komando eğitimlerine başarıyla devam eden Somalili askerler, ülkelerinde barışın ve güvenliğin teminatı olarak görev yapacak" ifadelerine yer verdi.
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