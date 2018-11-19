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'Çingene Kızı mozaiği'nin parçaları 26 Kasım'da Türkiye'ye getirilecek

Kültür Bakanlığı, Çingene Kızı (Zeugma) mozaiğinin parçalarının 26 Kasım'da Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:20
'Çingene Kızı mozaiği'nin parçaları 26 Kasım'da Türkiye'ye getirilecek

Diğer parçaları uzun yıllardır Ohio'da tutulan Zeugma Çingene Kızı mozaiği adlı eserin tamamı, sonunda Türkiye'ye verilecek. Gaziantep'in Nizip ilçesine yakın bir mesafede bulunan Zeugma Antik Kenti'nde büyük bir zeminin üzerine işlenmiş olan Çingene Kızı mozaiği, tarihçesi ile de dikkat çekiyor.

Mozaiğin tarihçesi

Çingene Kızı mozaiği, Nizip'te Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Fakat birçok kayıp parçası vardı. Çünkü yaklaşık 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenmişti.

Çingene Kızı ismi verilmesinin sebebi ise, eseri yapan kişinin, eserdeki insan suretinin saçlarını örgülü ve renkli kurdelelerle resmetmiş olması. Kimilerine göre Büyük İskender, kimilerine göre ise Yer Tanrısı Gaia'dan esinlenilerek oluşturulmuş.

Bölgede kaçakçılar tarafından yapılan kazılarda gözden kaçırılan Çingene Kızı mozaiği aslında tek parça değil. Büyükçe bir odanın zeminini tamamen kaplayan bir eserin küçük bir parçası. Mozaiğin geri kalan parçaları ise kaçakçılar tarafından yıllar önce ABD'ye götürülerek satıldı. Ohio Üniversitesi'nde bulunduğu bilinen kayıp parçaların 4 yıllık yoğun çalışmalar sonucunda Türkiye'ye ait olduğu kanıtlanarak ait olduğu yere, Zeugma'ya dönmesi kararı alındı.

Özellikleri

-MS. 2. yüzyıla ait.Eser sahibi belli değil fakat sanatçının bir deha olduğu konusunda yetkililer hemfikir.

-Çingene Kızı mozaiğinin sadece Çingene Kızı suretini içeren kısmı sanıldığından daha küçük.

-Yaklaşık 70-80 cm genişliğinde.

-Bakışlarındaki hüzün ve yapımında kullanılan teknikler nedeniyle Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:20
  1. Gaziantep
  2. Ohio
  3. Zeugma Çingene Kızı

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