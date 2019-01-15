Aranan teröristler listesinde olan Şiyar Deniz Yüksel öldürüldü!
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde olan Şiyar Deniz Yüksel'in aralarında bulunduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi.15 Ocak 2019 Salı 08:51
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde olan Şiyar Deniz Yüksel'in aralarında bulunduğu 2 PKK'lı öldürüldü.
"Yeşil" kategoride aranan PKK'lı terörist öldürüldü
Diyarbakır'da Hazro ilçesi Çitlibahçe köyünde düzenlen operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Terörden Arananlar Listesinde "Yeşil" kategoride aranan sözde "Amed Eyalet Halkla ilişkiler ve Maliye Sorumlusu Hakkı Şiyar" kod adlı Deniz Yüksel'in de aralarında bulunduğu 2 PKK'lı öldürüldü.
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