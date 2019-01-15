Aranan teröristler listesinde olan Şiyar Deniz Yüksel öldürüldü!

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde olan Şiyar Deniz Yüksel'in aralarında bulunduğu 2 PKK'lı öldürüldü.

"Yeşil" kategoride aranan PKK'lı terörist öldürüldü

Diyarbakır'da Hazro ilçesi Çitlibahçe köyünde düzenlen operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Terörden Arananlar Listesinde "Yeşil" kategoride aranan sözde "Amed Eyalet Halkla ilişkiler ve Maliye Sorumlusu Hakkı Şiyar" kod adlı Deniz Yüksel'in de aralarında bulunduğu 2 PKK'lı öldürüldü.