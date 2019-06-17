Bakanlık duyurdu: Gri kategorideki terörist...

İçişleri Bakanlığı, Lice'de öldürülen teröristin 300 Bin TL ödüllen aranan ve gri kategorideki İbrahim Çelik olduğunu açıkladı.
17 Haziran 2019 Pazartesi 17:42
İçişleri Bakanlığı, Lice'de öldürülen teröristin 300 Bin TL ödüllen aranan ve gri kategorideki İbrahim Çelik olduğunu açıkladı.
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