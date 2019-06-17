Bakanlık duyurdu: Gri kategorideki terörist... İçişleri Bakanlığı, Lice'de öldürülen teröristin 300 Bin TL ödüllen aranan ve gri kategorideki İbrahim Çelik olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Lice'de öldürülen teröristin 300 Bin TL ödüllen aranan ve gri kategorideki İbrahim Çelik olduğunu açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.