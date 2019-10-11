Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 16 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde taciz ateşi açan 16 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.11 Ekim 2019 Cuma 23:18
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir.''
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