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SGK,62 ilacı geri ödeme listesine aldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), koah, parkinson, alzheimer, ülser tedavilerinde kullanılan 62 ilacı geri ödeme listesine aldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:35
SGK,62 ilacı geri ödeme listesine aldı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 62 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Selçuk'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, listeye alınan ilaçlar kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşuyor.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 62 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk.

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır.

Eklenen ilaçların 58 adedinin daha önce de eşdeğerleri bulunmaktayken, 4 adet ilacın daha önce eşdeğeri bulunmamaktaydı. Yeni liste ile bu 4 ilacın kullanıldığı tedaviler için de alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur.

Yıllık 6 milyon lira tasarruf öngörüyoruz

Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 58 adedi yerli üretim, 4 adedi ise yabancı üretimdir. 62 adet ilacın, özellikle eşdeğer olanların ilaç listesine girmesiyle, ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığının yanı sıra yaklaşık 6 Milyon Lira yıllık tasarruf öngörüyoruz.

Bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 467’e yükseldi

Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8467’ye ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:35
  1. Zehra Zümrüt Selçuk
  2. ilaç
  3. SGK
  4. KOAH
  5. HIV
  6. Parkinson
  7. Alzheimer

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