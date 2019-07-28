Bakanlık açıkladı! Şırnak ve Ağrı'da 4 PKK'lı öldürüldü İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonlarda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cudi Dağı ve Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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