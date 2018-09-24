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Son 1 haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:59
Son 1 haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 09:59
  1. içişleri bakanlığı
  2. bakanlık
  3. terörist

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