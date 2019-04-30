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Bakanlık harekete geçti! Tek damla su bile boşa gitmeyecek

Su, tükenmekte olan bir kaynak. Bazı bilimsel veriler, gelecek 50 yılda birçok ülkenin su sıkıntısı çekeceğini, Türkiye dâhil bazı ülkelerin de ‘suyu yetersiz’ ülkeler arasına gireceğini gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü de suyun boşa gitmemesi ve yeniden kullanılması için düğmeye bastı.

30 Nisan 2019 Salı 07:15
Bakanlık harekete geçti! Tek damla su bile boşa gitmeyecek

1980 ve 90’lı yıllarda yaşanan su sıkıntılarını hatırlatan uzmanlar, hayat kaynağı olan suyun tek damlasının bile boşa gitmemesi için tasarruf tavsiye ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ise suların boşa gitmemesi, tekrar tekrar kullanılması için bir proje hazırlıyor. Bu yıl içerisinde bitmesi planlanan proje ile 25 havzada kullanılmış suların tekrar kullanılması sağlanacak. Söz konusu projenin ilk olarak üç ilde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Ankara, Malatya ve Yalova için plan hazırlanıyor.

Arıtmadan dökmek yok

Yapılan çalışmalar sonrasında park bahçe sulaması, sanayi geri dönüşüm ve yeniden kullanma, zirai sulama, yer altı suyu besleme gibi birçok alanda kullanılmış sular, arıtıldıktan sonra sulamada, sanayide ve sulak alanların beslenmesinde kullanılacak. Diğer yandan suların tarımda değerlendirilmek istenmesi hâlinde ileri biyolojik arıtma yapılmasına gerek kalmayacak. Böylece arıtma için harcanacak enerjiden tasarruf edilecek. Buna ilave olarak, arıtılan suların geri kullanımında kirlilikleri azaltılacak, suyun kalitesi yükselecek. Bakanlık tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda belediyeler, DSİ ve sanayi kuruluşlarınca uygulanacak olmasıyla temiz su kaynaklarında da tasarruf sağlanacak.

Her yer tarandı

Projenin hazırlık aşamasında, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, termik santraller ve demir çelik fabrikalarında kullanılmış sularla ilgili bilgi toplandı. Suların kalitesinin belirlenmesi amacıyla atıksu arıtma tesisi çıkış sularından, tarımdan dönen sulardan, termik santrali soğutma suyundan ve yağmur suyundan geçtiğimiz yıl numuneler alındı ve analiz çalışmaları yapıldı.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 07:14
  1. Yalova
  2. Malatya
  3. Ankara
  4. EKONOMİ

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