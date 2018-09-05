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Bakanlık harekete geçince indirim yapmaya başladılar!

Dolardaki yükselişi bahane ederek fiyatlarını fahiş düzeyde artıran marka ve market vatandaştan tepki görünce ‘imece’ye sarıldı. Kârdan feragat ederek, rafa çıkan ürünlere indirim yapıyorlar.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:55

Fiyatları artırmak için gece mesaisi yapan, çalışanın eline etiket makinesi verip rakamları değiştiren, gramaj oyunuyla indirim yapmış izlenimi veren fırsatçı markalar ve marketler, vatandaştan tepki gelip Ticaret Bakanlığı ceza kesmeye başlayınca geri adım attı.

Müşteri sayıları azalan marketler, kendilerine ürün veren markalarla bir araya gelerek çözüm yolu aramaya başladı. 'İmece' (dayanışma) modeliyle, market de marka da kârından feragat ediyor. Sınırlı sayıda ürün için anlaşma yapıyorlar. Bazı ürünler, paketin üstüne söz konusu ürünün sadece ilgili market için kısıtlı sayıda üretildiği uyarısıyla rafa çıkıyor. Muadillerine göre, yaklaşık yüzde 40-50 oranında indirimli satışa çıkan bu ürünler tüketiciden de yüksek talep görüyor. Bu ürünler aynı zamanda marketlerin kendi markalarıyla ürettikleri fiyatı nispeten daha düşük olan ürünlere de alternatif olarak görülüyor.

20 LİRA ÜZERİNE 9 TAKSİT

Yeni modelle, marka satış hacmini, market de müşteri ziyaret sayısını artırıp sepet ortalamasını yükseltiyor. Model, özellikle yüksek zam gelen ürünlerde farklı kâr paylaşım modelleriyle de uygulanabiliyor. Marketlerde görüllmemiş uygulamalardan biri de taksitli alışveriş. 'Sağlık Ürünü' kategorisinde değerlendirilen bebek ürünleri reyonlarında başlayan uygulamayla, bu ürünlerden 20 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, bankalarla yapılan anlaşma çerçevesinde 6 ila 9 taksit fırsatından faydalanabiliyor.

VATANDAŞ ZAMLARA TEPKİLİ

Ucuzluk marketlerde bile özellikle kağıt bazlı ürünlerdeki fiyat artışları vatandaşı isyan ettirmiş durumda. Her gün işine yakın bir ucuzluk marketten alışveriş yaptığını söyleyen bir belediye işçisi, "Bu market de piyasayı fırsat bilip bu zamları yapıyorsa yazıklar olsun. Hani vatan, millet sevgisi" diye isyan etti. Emekli bir çift ise, "Yok kur, yok enflasyon yok yağış deyip vatandaşın üç kuruşuna göz dikiyorlar. Bir haftada bir peynirin fiyatı 4.5 lira artar mı? Bu nasıl bir vicdansızlık" diye veryansın etti.

YERLİ, FİYATTA İTHAL ÜRÜNÜ GEÇTİ

İthal ürünlerdeki fiyat artışında kur gerekçe gösterilirken, bazı kategorilerde yerli firmaların yaptığı fiyat artışlarının yabancılara göre daha yüksek olduğu görülüyor. Özellikle temizlik malzemeleri ile kişisel bakım, bebek bakım ve konserve gıda ürünlerinde yerli firmaların fırsatçılığı dikkat çekiyor. Fiyat farkının en çok hissedildiği alanlar ise şampuanlar ve kozmetik ürünler. Fiyatı yerli markaya göre yüksek olan firmalarsa fırsat paketleri aracılığıyla yerli üründen daha ucuza satış yapıyor. Market çalışanları son 10 günde bu kategorilerdeki ürünlere iki kez zam geldiğini belirtiyorlar.

(Sabah)

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:55
  1. Dolar
  2. indirim
  3. zam

YORUM YAZ

  • MusaMusa26 dk önce
    Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak Eylül ayı sonuna kadar enflasyon rakamlarının yeniden artış gösterebileceğini açıklıyor.Enerji ve petrol ürünlerine yapılan zamlar doğrudan enflasyonu ve fiyat artışlarını tetikliyor,dolayısı ile hayat pahalılığını tetikliyor.Asıl büyük rantlar burada dönüyor ama kimse buna ses etmiyor,ondan sonra esnaf ve tüccarlar başlıca günah keçisi yapılıyor..Adalet ve insaf kaybolmuş..Adalet mülkün temelidir.Adalet yoksa mülk yıkılmaya mahkumdur vesselam..
  • ihsanihsan52 dk önce
    fırsatcılık yapanlar vatan hainidir şerefsizler
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