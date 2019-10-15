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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son bilançoyu açıkladı

Teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 7. gününde tüm hızıyla devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden harekatta etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 611'e yükseldiğini açıkladı.

15 Ekim 2019 Salı 20:23
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son bilançoyu açıkladı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

2 ilçe 1 belde ve 56 köy terörden temizlendi

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı. Son olarak Tel Abyad'daki Halil Yusuf köyü ile Resulayn'daki Menacir ve Ahras köyleri terörden temizlendi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 611'e yükseldiği bildirildi. ,

Bakanlığın Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 611 oldu."

Ne olmuştu?

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 7'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:23
  1. Suriye Milli Ordusu
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Milli Savunma Bakanlığı

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