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Bakanlık açıkladı: Son bir haftada 22 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında gri listede aranan Muhdi Başçı da var.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:59
Bakanlık açıkladı: Son bir haftada 22 terörist öldürüldü

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında son bir hafta içinde aralarında gri listede aranan üst düzey terörist  Muhdi Başçı'nın da olduğu 22 terörist etsizi hale getirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.495 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 857 Terör (PKK/KCK 150, AŞIRI SOL 26, DEAŞ 94, FETÖ/PDY 587), 3.198 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 245 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.300 kişi gözaltına alınmıştır."

"Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride Adil (K) Muhdi Başçı adlı sözde üst düzey teröristin de bulunduğu toplam 22 (1 ölü, 16 sağ, 5 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:59
  1. içişleri bakanlığı
  2. terörist
  3. Muhdi Başçı

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