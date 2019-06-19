3 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonlar sürüyor Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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