Bakanlık açıkladı! Pençe harekatında PKK'ya ağır darbe
Pençe Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta devam eden operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun başlangıcından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 57'ye yükseldi.23 Haziran 2019 Pazar 09:38
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda son durumla ilgili açıklama yaptı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.
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