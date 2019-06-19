Bakanlık fotoğraflarını yayınladı! Sığınakta ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta 'SA-14' portatif füze bulunduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta 'SA-14' portatif füze bulunduğunu açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya, omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu" denildi.

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