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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Binlerce kişi istihdam edilecek

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim mezunu 3 bin 591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5 bin 298 kişi alacak.

04 Eylül 2018 Salı 07:05
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Binlerce kişi istihdam edilecek

Sağlık Bakanlığı'nın, Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyurusuna göre, sürekli işçi kadroları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Şartları uyan adaylar, başvurularını bugünden başlayarak 13 Eylül günü sonuna kadar www.iskur.gov.tr adresinden yapabilecek.

Adaylarda aranan şartlar şöyle:

- Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak. Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almamak.

- Engelli adaylar, durumlarını ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirecek.

- Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamaları şartı aranıyor.

- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu sunmaları gerekiyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 07:05
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. istihdam

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