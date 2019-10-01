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Adalet Bakanlığı 700 personel alınacağını açıkladı

Adalet Bakanlığı, açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısının alınacağını duyurdu. Sınav başvuruları 7-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda ÖSYM'ye yapılacak. Sınav ücreti 216 lira olarak belirlendi.

01 Ekim 2019 Salı 09:30
Adalet Bakanlığı 700 personel alınacağını açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı ve sözlü sınavla 5-9'uncu dereceli kadrolara 700 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

Adayların yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (doğum tarihleri 1 Ocak 1984 ve daha sonra olanlar), hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekiyor.

Sınav başvuruları 7-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav ücreti 216 TL

Sınava girecek adaylar söz konusu tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-işlemler bölümündeki ödemeler alanından, kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 216 TL sınav ücreti yatıracak.

Geç başvuru tarihi olarak belirlenen 27 Kasım'da başvuru yapacak adayların ise 324 TL ödemesi gerekecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasından gerçekleştirilebilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamayacak.

Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması, tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacak.

Yazılı sınav 28 Aralık'ta yapılacak

Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testi ile 35 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere bin 400 aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak. Sözlü sınav tarihi, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 09:30
  1. Ankara
  2. Ölçme
  3. Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
  4. ÖSYM

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