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PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Hakkari Şemdinli kırsalında 2 terörist (ölü), Diyarbakır Hani kırsalında 2 terörist (ölü), Şanlıurfa Suruç’ta 2 terörist (teslim) olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:08
PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün 6 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Hakkari Şemdinli kırsalında 2 terörist ve Diyarbakır Hani kırsalında 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Şanlıurfa Suruç’ta ise 2 terörist teslim oldu.

Böylece gün içinde toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 13:08
  1. Şanlıurfa
  2. Hakkari
  3. Diyarbakır
  4. İçişleri
  5. terörist

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