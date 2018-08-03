PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün 6 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari Şemdinli kırsalında 2 terörist ve Diyarbakır Hani kırsalında 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Şanlıurfa Suruç’ta ise 2 terörist teslim oldu.

Böylece gün içinde toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.