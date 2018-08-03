PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Hakkari Şemdinli kırsalında 2 terörist (ölü), Diyarbakır Hani kırsalında 2 terörist (ölü), Şanlıurfa Suruç’ta 2 terörist (teslim) olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.03 Ağustos 2018 Cuma 13:08
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün 6 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hakkari Şemdinli kırsalında 2 terörist ve Diyarbakır Hani kırsalında 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Şanlıurfa Suruç’ta ise 2 terörist teslim oldu.
Böylece gün içinde toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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