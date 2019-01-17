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Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 gram sınırı getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre sporcu gıdalarında, ürünün günlük tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarı 5 gramı aşamayacak.

17 Ocak 2019 Perşembe 09:20
Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 gram sınırı getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üst sınırı 5 gram

Buna göre, sporcu gıdalarında ürünün günlük tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarının üst sınırı 5 gram olarak belirlendi.

Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tespit edilen genel kabul görmüş kriterlere uygun olacak.

31 Aralık 2019'a kadar uymak zorundalar

Kreatin monohidrat içeren sporcu gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı kişilerde mide ve bağırsak rahatsızlığına neden olabileceğine ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğine dair uyarı yer alacak. 

Gıda işletmecileri, söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2019'a kadar uymak zorunda olacak. 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:20
  1. EKONOMİ
  2. sporcu gıdaları
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı

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