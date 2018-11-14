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Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:31
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ta 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Irak kuzeyi Metina bölgesine 14 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:31
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Irak

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