Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ta 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Irak kuzeyi Metina bölgesine 14 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.