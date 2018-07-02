Bakanlık açıkladı: 36 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin huzur ve refahını bozmak isteyen teröristlere karşı geçit vermeyen Mehmetçik, operasyonlara tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan faaliyet raporunda son 1 haftaya ilişkin öldürülen terörist sayısı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.