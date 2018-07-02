Bakanlık açıkladı: 36 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere karşı çetin mücadelesini tüm hızıyla yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere kan kusturmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:26
Türkiye'nin huzur ve refahını bozmak isteyen teröristlere karşı geçit vermeyen Mehmetçik, operasyonlara tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan faaliyet raporunda son 1 haftaya ilişkin öldürülen terörist sayısı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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