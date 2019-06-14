Bakanlık açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, yürütülen bahar ve yaz operasyonlarında 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen bahar ve yaz operasyonlarında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıntılar Geliyor...

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