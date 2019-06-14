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Bakanlık açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yürütülen bahar ve yaz operasyonlarında 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:11
Bakanlık açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen bahar ve yaz operasyonlarında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:11
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