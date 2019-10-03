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Saç çıkardığı iddia edilen 'mavi su' el altından satılmaya devam ediyor

Saç çıkardığı iddiasıyla farklı markalar altında piyasaya sürülen 'mavi su'ya ilişkin geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı’nın uyarıda bulunmasına rağmen, ambalajı ve prospektüsü olmayan yüzlerce ürün el altından yaygın bir şekilde satılmaya devam ediyor. Fiyatları 450 TL'ye kadar çıkan çoğu ürünün içeriği ise bilinmiyor. Bilinenlerde yer alan bir madde için ise kalp krizi riski uyarısı yapılıyor.

03 Ekim 2019 Perşembe 09:16
Saç çıkardığı iddia edilen 'mavi su' el altından satılmaya devam ediyor

Saçı dökülenlerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği saç ekim uygulaması büyük bir pazarı da ortaya çıkardı. Yıllık 1 milyar doları aşan büyüklüğe ulaşan pazarda, ekim maliyetleri de ortalamada 5 ile 25 bin TL arasında değişiyor.

Söz konusu rakam bütçesini aşanları ya da mevcut uygulamalardan istediği sonucu alamayanları ise alternatif ürünlere yöneltiyor.

İşin bu kısmında ise son zamanlarda büyük revaçta olan 'mavi su' denilen bir ürün göze çarpıyor.

Öyle ki; kulaktan kulağa aktarılan saç çıkarma hikayeleri ile ortaya çıkan ciddi talep sonrası mantar gibi satıcıların türemeye başladığı görülüyor.

Musluk suyunu yutturmaya çalışan da var!

Resmi kurumlardan onaylı olanların dışında çok sayıda, onaysız, içeriğinin ne olduğu bilinmeyen ürünlerin de piyasaya sürüldüğü görülürken bu ürünler arasında musluk suyunu mavi su diye vatandaşa yutturmaya çalışanların dahi olduğu iddia ediliyor...

El altından satılıyor

Bir çok online satış kanallarının yanı sıra kuaförlerde ise el altından satılan ürünlerin fiyatları tek adette 100 TL'den başlarken, ürünün tam anlamıyla etkisini göstermesi için ise 450 TL'lik setin alınması gerektiği ifade ediliyor.

Bakanlıktan uyarı!

Geçtiğimiz aylarda mavi su hakkında vatandaşlardan çok sayıda soru gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu ürünlerin bakanlık onaylı olanları olduğuna da dikkat çekerek, 'Kelliğe çare' adı altında internet üzerinden satış yapan siteler hakkında ise işlem yapılacağını belirtmişti.

Adeta çığ gibi yayılan mavi suya yönelik yenisafak.com'a konuşan uzmanlar söz konusu ürüne yönelik yapılan laboratuvar incelemleri üzerinden kalp krizi riski gibi çok ciddi uyarılarda bulunuyor...

Saç dökülmesinin sebepleri

Saç dökülmesinin değişik sebepleri olduğunu, bunun bazen saçkıran gibi, saçın kendi hastalıklarından kaynaklandığını, bazen de, genetik yatkınlık, hormonal rahatsızlık, vitamin ve mineral eksikliği gibi sistemik hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini kaydeden Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Dr. Sema Karaoğlu sözlerini şöyle sürdürüyor;

''Saç dökülmesinin sebebi ortaya konulduktan sonra, sebebin ortadan kaldırılması ile saç dökülmesi giderilir. Androgenetik Alopesi ya da erkek tipi genetik saç dökülmelerinde ise dökülme belli bir süre durdurulur, azaltılır veya dökülme yavaşlatılır ancak tam olarak önüne geçilemez.''

İstenmeyen sonuçlara yol açabilir

Tedavide kullanılacak ilaçların mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerektiğine de vurgu yapan Karaoğlu çok ciddi bir uyarıda da bulunuyor:

''Saçlı deri, kanlanmanın çok iyi olduğu bir deri alanı olduğu için, deri yolu ile emilim bu bölgede çok iyidir. Dolayısı ile yanlış bir kimyasal istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Mavi su diye satılan içinde ne olduğu bilinmeyen bu tarz ürünler ile saç çıkaralım derken daha büyük sağlık problemleri ile karşılaşmamanız için saç dökülmeniz olduğunda bir dermatoloji uzmanına başvurmanız ve doktorunuzun önerdiği ilaçtan başka bir ilaç kullanmamanız sağlığınız için önemlidir.''

İçeriği paylaşılmıyor

Mavi suyun yurtdışından getirilen ve içeriği tüketici ile paylaşılmayan bir ürün olduğuna dikkat çekerek, söz konusu ürünlerin kulaktan kulağa yöntemle el altından internet üzerinden piyasaya sürüldüğüne dikkat çeken Dermatolog Prof. Dr. Nilgün Solak ise, ''Sosyal medya aracılığıyla insanlar ulaşılmaya çalışılıyor. Kesinlikle Sağlık Bakanlığı tarafından onayı bulunmamaktadır. İnsanların kullanacağı herhangi bir ürünün bu kozmetikte olsa mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor.'' dedi.

Kalp krizi riski var

Saça ve cilde temas edecek bir ürünün mutlaka bakanlık onaylı olması gerektiğine de vurgu yapan Solak, ''Mavi sularla ilgili yapılan laboratuvar incelemelerinde minoksidil maddesini içerdiği belirleniyor. Ancak minoksidil normal şartlarda saç çıkarmak için yüzde 5 oranında kullanılırken, bu üründe bu oranın çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Oysa ki minoksidil maddesi bir kardiyoloji ilacı, kalp ile ilgili bir ilaç ve tansiyon düşürüyor. Kalp krizine yol açacak kadar ciddi komplikasyonları olabilir.'' diye konuştu.

Ceza uygulanıyor

Kardiyologların da uyarıda bulunduğu mavi su ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkililerinin harekete geçtiğini, uygunsuz, tüketiciyi aldatacak ve yanıltacak reklam yapan internet sitelerine ceza uygulamaya başladığını da belirten Solak, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Vatandaşlar, mavi su adı altında satılan ilaca kesinlikle rağbet etmemelidir. Sağlık Bakanlığı'nın onayının olmadığı hiçbir ürünü kullanmamaları ve doktorun reçete etmediği hiçbir ilacı almamalı, bilinçsiz şekilde kullanmamalıdırlar. Saç dökülmesi ile ilgili problemi olanların kaynağını bulabilmesi için öncelikle bir dermatoloğa başvurması gerekmektedir. Saç dökülmesi kadınlarda troid, demir eksikliği, doğum sonrası görüldüğü gibi, erkeklerde genetik nedenlerle olabiliyor. Saçı dökülen kişi öncelikle dermatoloğa gidip saç dökülme nedenleri araştırılmalı ve sebebe göre tedavisi verilmelidir.''

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 09:16
  1. mavi su
  2. saç dökülmesi

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