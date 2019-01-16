Soğan fiyatlarındaki anormal artış bakanlığı harekete geçirdi!

Mahsulün yüzde 40'nı kullanılamaz hale getiren hastalığın yanı sıra bu durumu fırsata çevirmek isteyen bir takım tüccarların da bilinçli bir şekilde piyasaya ürün sürmeyişinden kaynaklı fiyatı geçtiğimiz Kasım ayında 5 TL'nin üzerine çıkarak 8-10 TL’lerin konuşulmaya başladığı soğan yeniden gündemde.

Fiyatının ikiye katlanması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, geçtiğimiz aylarda başta Ankara olmak üzere çok sayıda ilde soğan depolarına baskın düzenleyerek, stok tespit ettiği işletmelere ceza kesmişti.

15 Şubat'tan sonra fiyatlar daha da yükselecek beklentisi

Bakanlığın sıkı denetimleri söz konusu dönemde etki göstermiş fiyatlarda kısmen de olsa düşüş yaşanmaya başlamış, anormal fiyat beklentileri ise boşa çıkarılmıştı.

Ancak gelinen noktada yağışlarında etkisiyle hal fiyatlarının tekrardan 4.5 - 5 TL aralığına çıkması, pazarda 7 lira gibi anormal fiyatların görülmesi, Şubat 15'den sonra ise rakamların daha da yükseleceğine yönelik beklentinin piyasada konuşulmaya başlaması Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Vergi sıfırlandı

Geçtiğimiz yılın hasadının neredeyse yarısının hastalık nedeniyle çöpe gittiği soğanda 2019'un ilk hasadının 3 ay sonra yapılacak olmasından kaynaklı hükümet istemeyerek de olsa ithalat silahını çekmek zorunda kaldı.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kuru soğanın gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı. Karar ile soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması amaçlanıyor.

Bakan uyarmıştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz aylarda soğan fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Bizim elimizde ticari enstrümanlarımız var, gerekirse bunun ithalatını da yaparız. Biz ithalatın önünü açmak istemediğimiz için serbest piyasa koşullarının oluşmasını bekliyoruz. Yoksa elimizde her türlü imkan var" demişti.

'Depoya koyduğu ürünü bildirmeyene ceza uygulanmalı'

Arz-talep dengesinin ayarlanmaması halinde fiyatların sürekli yükselebileceğine dikkat çeken Türkiye Halciler Federasyonu Genel Başkanı Yüksel Tavşan, hasat dönemli sınırlı olan ürün gruplarında malların depolarda tutulmasının zorunlu olduğunun altını çizerek, ''Bakanlık bu depoları gözaltında tutmak zorunda. Buralara konulan tüm ürünlerin 'Bildirim' sistemi üzerinden bakanlığa bildirilmesi gerekiyor. Depoda tuttuğu ürünü bildirmeyenlere yönelik ise cezai müeyyide uygulanması gerekiyor.'' diye konuştu.

Stok yapanı korkutacak

Hükümetin soğandaki fiyat artışının önüne geçmek için kullandığı ithalat silahını da değerlendiren Tavşan, çiftçiden aldığı ürünleri ortamı fırsata çevirmek için depoda bilinçli olarak tutanların bu hamle sonrasında korkarak mallarını piyasaya sürmeye başlayacağını belirtti. Tavşan, bu tarz taktiklerin doğru olduğunun da altını çizdi.

Soğan iki ülkeden gelebilir

28 Şubat'ta kadar sıfır vergi uygulanacak olan soğan ithalatının Azerbaycan ve İran'dan yapılabileceğine de dikkat çeken Tavşan, ithalat sonrası soğan fiyatlarında kayda değer bir düşüşün olabileceğini söyledi.

Üretici desteklenmeli

Tavşan, bu tarz durumların önüne geçilmesi için üreticinin özellikle desteklenmesi gerektiğine de vurgu yaparak, ''Üretici emek verip ürettiği ürününü korkmadan satması gerekiyor. Aksi takdirde elinde kalacağı kaygısı ile çok düşük rakamlarla elinden çıkarıyor. İşin bu tarafında lisanslı depoculuk benzeri bir uygulama hayata geçirilerek oluşacak tüm fiyatlamalarda kazancın üreticinin cebinde kalması gerekiyor.'' dedi.

2 milyon tondan fazla üretim var

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de yıllık üretilen soğan miktarı 2 milyon tondan fazla. Soğanın en fazla üretim yapıldığı yer ise Ankara. 110 bin dekar ekimin yapıldığı ilde yıllık 500 bin tondan fazla soğan üretiliyor. Ankara’yı ise sırasıyla Amasya, Hatay, Eskişehir, Adana ve Çorum izliyor. Türkiye’deki soğanın neredeyse yüzde 70’i bu illerde üretiliyor