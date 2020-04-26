Bakanlığa ‘Sağlık çalışanları şehit sayılsın’ teklifi

Göksel Çağlav Ankara

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu görevi başında hayatını kaybeden Aile Hekimlerinin de şehit olarak kabul edilmesi için başvurularını yaptı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan müracaatta, İstanbul ili Eyüp Sultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’nın tedavi gördüğü hastanede Koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle hayatını kaybettiği anlatıldı.

Canlarını feda ediyorlar

Başvuruda, şunları kaydedildi: “Kutsal bir ülkü ve inanç uğruna canını feda eden hekimimizin kendisine tanınan sosyal güvenlik haklarına ilave olarak şehitlik mertebesine alınmasının gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim Sayın Bakanımız da salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehitlik unvanı verilmesine sıcak baktığını belirtmektedir.” Akit’e konuşan Federasyon 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan da şunları dile getirdi: “Salgınla en ön safta mücadele eden ve hayatını riske atarak sağlık hizmeti sunmaya çalışan hekimlerimizden sadece bazıları olan Dr. Yavuz Kalaycı, kutsal bir ülkü uğrunda ve görevini ifa ederken maruz kaldığı hastalık nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sağlık çalışanları şehit olarak değerlendirilmeli ve ona göre özlük hakları Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmelidir.”