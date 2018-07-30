Bakanlardan Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendilerine hayırlı olsun ziyaretine gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın aracılığı ile Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:29
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a makamlarında tebrik ve hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.
Ziyaretlerde, her üç bakan da Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı yaptı.
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