Bakanlardan TDV’ye kurban bağışı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’amakamlarında tebrik ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, Bakan Varank, Turhan ve SelçukTürkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışı yaptı.