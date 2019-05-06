Bakanlardan Mısıroğlu'na mesaj Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin" mesajını yayımladı.

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