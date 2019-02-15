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Bakanlardan "kitabınıpaylaş" mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü nedeniyle sosyal medyada karşılıklı paylaşım yaptı

15 Şubat 2019 Cuma 10:46
Bakanlardan "kitabınıpaylaş" mesajı

ANKARA (AA) - Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü nedeniyle bakanlar okudukları kitapları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gün nedeniyle "kitabınıpaylaş" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü sebebiyle Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikaye kitabından bir pasajı sizlerle paylaşmak istiyorum." şeklindeki paylaşımıyla Bakan Selçuk'a "Siz hangi kitapla bu paylaşıma katılmak istersiniz? sorusunu yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da "Değerli Bakanım, en güzel öykülere ilham olan bu ülkede yaşamak bizim öykümüzün en güzel tarafı galiba. Paylaşımınız için çok teşekkürler. Ben Refik Halit okuyorum." yanıtıyla paylaşım yaptı.

Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketleyerek okuduğu kitabı merak ettiğini paylaştı.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:46
  1. Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü
  2. gençlik ve spro bakanı mehmet muharrem kasapoğlu
  3. kitabınıpaylaş
  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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