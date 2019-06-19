0553 313 94 23

Bakanlar Soylu ve Pakdemirli selin yaşandığı Çamlıktepe’de

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:14
Bakanlar Soylu ve Pakdemirli selin yaşandığı Çamlıktepe’de

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.


Dün yaşanan sel sonrası gece Trabzon’a gelerek Vali İsmail Ustaoğlu ve İlçe Kriz Koordinasyon Merkezi yetkililerinden bilgi alan Bakanlar Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde karayolu ile afet bölgesine geldi. Buradan beraberindekiler ile birlikte Çamlıktepe mahallesine geçen Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, ekiplerden bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplantısı
    1. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    2. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    3. Helal ve tayyib tüm sektörler..
    4. Sanayi üretimi geriledi
    5. Sağanak yağışlar köyleri vurdu
    6. Liselilerden "akıllı sera"
    7. GSO’da,“Tacikistan’da iş ve yatırım..
    8. Mikrop ve haşerelere dezenfekte ile..
    9. İstanbul Havalimanı’nda Hızlı Pasaport..
    10. Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    11. Bu ırkta ki özellik dünyadaki başka..
    12. Evren’den Halk Bankası Genel Müdürü..
    13. Sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip..
    14. Yeşil; “Madencilikte birinci..
    15. TİKA’dan Hırvatistan’da kadınlara..
    16. Soylu'dan sel felaketine ilişkin yeni..
    17. Türkiye-Bulgaristan Arasında ilk deniz..
    18. Pazaryeri ilçesindeki camilerde yaz..
    19. Bakan Süleyman Soylu: "Selde hayatını..
    20. Konyaaltı İlçe Jandarma’dan okul..
    21. Van’da ’hudut güvenliği’ toplantısı
    22. Karkamış Antik Kenti "arkeopark" olma..
    23. Antalya’da 45 bin öğrenciye gıda..
    24. “Topluma değer katmak istiyoruz”
    25. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    26. Çatalca’da hatalı sollama yapan çekici..
    27. Karaköprü’de zabıtadan kapsamlı hijyen..
    28. Selin getirdi, vatandaş temizledi
    29. Kemalist dinozorların darbeci kafası..
    30. Kaymakam Güven yatırımcılara Pazaryeri..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz