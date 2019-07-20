Bakanlar Soylu ve Pakdemirli gençlerle buluştu

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığının Çeşme ilçesindeki kampında kalan gençleri ziyaret etti.

Soylu ve Pakdemirli, Paşalimanı bölgesindeki kampın yemekhanesinde gençlerle sohbet etti, birlikte fotoğraf çekildi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, gençlere "Siz bizim göz bebeğimizsiniz. Bugün ne kadar çalışıyorsak, gayret gösteriyorsak sizin güzelliklerle buluşmanız için." sözleriyle seslendi.

Gençlerin okullarında rahat etmesini, özgür bireyler olarak yetişmesini istediklerini vurgulayan Soylu, "Huzurlu bir yaşamı, mutlu bir geleceği, güçlü Türkiye'yi sizin önünüze koyabilmek için gayret sarf ediyoruz. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere müsaade etmemek için sizin üniversitelerde bilim ve ilimle buluşmanız, güzel mesleklerle ulaşmanız için birlikte gayret gösteriyoruz." dedi.

Soylu, gençlere selamını ilettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kampçıların iyi dinlenmesini istediğini de aktararak, iyi kararların ancak dingin beyinlerle alınabildiğini hatırlattı.

Türkiye'deki 38 gençlik kampına 800 bin kişinin müracaat ettiğini bilgisini de veren Soylu, şöyle devam etti:

"Bu o kadar güzel bir etkinlik ki bizim de sizin yaşınızda olasımız geldi. İnanıyorum ki, 6 gün içinde güzel etkinlikler olacak. Burada kurduğunuz arkadaşlıkları devam ettirin. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Kardeşlik içinde güzel, yaşanır bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Siz de sizden sonrakilere bırakacaksınız."

- "Planlı programlı olmalıyız"

Bakan Pakdemirli ise kampa katılan genç kızların mutlaka kariyer yapması gerektiğini ifade ederek, "Evlenip çocuk da yapacaksanız, mutlaka çalışın." dedi.

Pakdemirli, iyi eğitim için çalıştıklarını dile getirerek, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bu nedenle gençlerin iyi yetişmesi çok önemli." diye konuştu.

Japonya ziyaretinde insanların birlikte çalışmaktan keyif aldığını gözlemlediğini söyleyen Pakdemirli, "Planlı programlı olmalıyız. Sizler çok şanslı bir gençliksiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönettiği bir döneme denk geldiniz." ifadesini kullandı.

Kalkınmanın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile başladığını, son 15 yılda da Türkiye'de çok önemli şeyler olduğunu belirten Pakdemirli, "İyi bir yönetim sistemine kavuştuk, eksiklerimizi giderip emaneti size teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

Soylu ve Pakdemirli, konuşmalarının ardından etkinlik alanına geçerek gençlerin sanat faaliyetlerini izledi.

Süleyman Soylu gençlerle tenis oynarken, Bekir Pakdemirli de bir basın mensubunun kamerasını alarak tenis karşılaşmasının görüntüsünü çekti.

Pakdemirli ayrıca gençlerle ok attı.



