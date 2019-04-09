0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bakanlar Soylu ve Ersoy resim sergisinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Renklerdir Patlayan" resim sergisini gezdi

09 Nisan 2019 Salı 21:44
Bakanlar Soylu ve Ersoy resim sergisinde

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Renklerdir Patlayan" resim sergisini ziyaret etti.

Sergi için CerModern'e gelen Soylu, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'tan eserler hakkında bilgi aldı.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatın başka bir hayat olduğunu söyledi.

Çalışmaları çok beğendiğini ifade eden Soylu, "Resimlerden etkilendiğimi söyleyebilirim." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da resimleri inceledi.

Ersoy, "İnşallah herkes sanatçı ruhunu ön plana çıkaran, girişimci bir şekilde sanata katkıda bulunur." ifadesini kullandı.

Baskın renklerle tuvale aktarılan karmaşık ve güçlü duyguların dışavurumcu bir tarzla sunulduğu "Renklerdir Patlayan" sergisi, 12 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 21:44
  1. "Renklerdir Patlayan"
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD'nin sıfır toplamlı yaklaşımı ilişkilere yardımcı olmuyor"
    1. "ABD'nin sıfır toplamlı yaklaşımı..
    2. Yusuf Agah Efendi'nin Londra..
    3. Tunç Soyer'in ilk icraati şoke etti:..
    4. Diyarbakır'da genç doktor kazada..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis..
    6. Erdoğan'ın hedefi rekorlar kırmak
    7. Taraftarlardan polise şaşırtan sürpriz
    8. Sayan'dan Bolu'daki Suriyelilere davet
    9. Trablus'un güneyinde şiddetli..
    10. Kan donduran cinayette flaş gelişme!..
    11. Fransa'da yeni seçim çağrısı
    12. Almanya ile İngiltere arasında..
    13. ABD'deki üniversitelerde rüşvet..
    14. İzmir'de damat dehşet saçtı: Ölü ve..
    15. Göçmenleri harekete geçiren söylenti
    16. Yaralanan 1 asker şehit oldu
    17. Benzin ve motorine zam
    18. Şanlıurfa'da sürüyü yoldan geçirmeye..
    19. Gürcistan'da 9 Nisan olayında hayatını..
    20. Çavuşoğlu-Al Sani ortak basın toplantısı
    21. "Cezayir devrimi, Arap Baharı'nın en..
    22. Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir..
    23. Kamu Başdenetçisi Malkoç Brüksel'de
    24. Süleyman Atlı kimdir? Süleyman Atlı..
    25. AB'den "esnek ertelemeli" Brexit teklifi
    26. İngiltere Başbakanı May, Fransa..
    27. "Türkiye'deki arkeolojik varlıkların..
    28. Kahramanmaraş'ta dolu ve sağanak
    29. Ruhani'den 'nükleer IR6 santrifüj'..
    30. Rusya soruşturması raporu bir hafta..
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer