0553 313 94 23

Bakanlar Selçuk ve Soylu nikah şahidi oldu

30 Haziran 2019 Pazar 20:46
Bakanlar Selçuk ve Soylu nikah şahidi oldu

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demet Veli ve Ahmet Fatih Kılıç çiftinin nikah şahidi oldu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende çiftin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

Törende evlilik cüzdanını Demet Veli'ye takdim eden Selçuk, "Burada güzel bir ailenin temelini atmış bulunuyoruz. Aile toplumumuzun mayası, geleceği. Gözaydını nesilleriniz olur inşallah. Cumhurbaşkanımızın tavsiyesine uyarsınız. Üç değil, dört çocuğunuz olur, diyorum. Ailelerimizin büyümesi lazım. Sağlıklı nesillerimizin büyümesi lazım. Milli ve manevi değerlerle devam eden ailelerimizin büyümesi lazım. Allah mesut bahtiyar etsin." ifadelerini kullandı.

Soylu ise genç çifte mutluluklar dileyerek "Hepimizin duası sizinle. Kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hazreti Mevlana evliliği Hazreti Peygamber'in yolu olarak tarif ediyor. Bu yolda inşallah birbirinizi çok seveceksiniz. Bizim size ufak bir tavsiyemiz var. Birbirinizi sevdiğiniz kadar sizi bugünlere getiren, büyüten, dualarıyla sizi muhafaza etmek isteyen anne ve babalarınızı birbirinizden biraz daha fazla sevin. Sevin ki aileniz hem bereket hem de muhabbet dolsun." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 20:46
  1. Nikah Şahidi
  2. Süleyman Soylu
  3. Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
    1. Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara..
    2. Yemenliler BAE işgaline karşı sokakta
    3. Osmaniye’de orman yangını
    4. Ceyhan’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    5. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye..
    6. Güvenlik güçlerinden bin adrese eş..
    7. Denizde boğulma tehlikesi geçirerek..
    8. Kocaeli'de düğünde çıkan kavga
    9. Uluslararası Çeşme Açık Satranç..
    10. Adıyaman’da yangın
    11. İzmir’deki orman yangını kontrol..
    12. Girdikleri evlerden 100 bin TL’lik..
    13. Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de ‘hak, hukuk,..
    14. Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat..
    15. Bakanlar Selçuk ve Soylu nikah şahidi..
    16. Adana’da otomobil sulama kanalına..
    17. Kanadalı Evanjelik papaz cinsel..
    18. (Özel) 10 milyon liralık kenevir..
    19. Bakan Kasapoğlu’ndan milli judoculara..
    20. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu..
    21. AB Liderler Zirvesi başladı
    22. Kocaali sahilinde denize giren genç..
    23. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    24. Sapkınlara destek veren CHP'li..
    25. Muhammed Budiaf’ın oğlu: Babam Fransa..
    26. Basketbolda milli maçın ardından
    27. Gaziantep'te orman yangını
    28. Denizde kaybolan öğretmeni arama..
    29. Yazlık sitelerin yanında başlayan..
    30. Dışişleri Bakanlığı: “Vatandaşlarımız..
    İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!
    İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!