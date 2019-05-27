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Bakanlar, işçilerle sahurda yemek kuyruğunda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında incelemeden bulundu, ardındangece vardiyasında çalışan işçilerle sahur yaptı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57
Bakanlar, işçilerle sahurda yemek kuyruğunda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında incelemeden bulundu, ardındangece vardiyasında çalışan işçilerle sahur yaptı.


Bakanlar gece vardiyasında


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji isimli demir çelik fabrikasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Demir çelik sanayisinde 74 yıldır hizmet veren ve 80’den fazla ülkeye ihracat yapan fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileriyle sahur programında bir araya gelen bakanlar, fabrikada incelemelerde bulundu. Şirket yöneticileri tarafından bilgilendirilen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, üretim hattının başına geçip döküm yaparak gece üretimine start verdi.


Bakan Selçuk’a bilgi veren bir çalışan konuşmasında “İş güvenliğine dikkat ediyoruz” dedi.


Bakanlar işçilerle sahurda yemek kuyruğunda


Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, işçi önlüğü giydikten sonra, yemek kartı basarak yemekhaneye girdi.Yemek için kuyruğa giren iki bakan, işçilerle tek tek sohbet ettikten sonra sahur yaptı.Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, işçilerin Ramazanlarını tebrik ederek, aynı sofrayı paylaşmaktandolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.Üretim yerlerinin ve fabrikanın çok etkileyici olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, istihdamın önemine değinerek işverenlere çok iş düştüğünü belirtti.


Bakan Selçuk’tan işçilere; “Tuttuğunuz ‘çelik’ olsun”


Bakan Selçuk, istihdam seferberliği çağrısını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimizde 2.5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah biz Kocaeli’nde de bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz sizlerle beraber. Demin kardeşlerimizle konuşurken bahsettiler, “Buraya gelirken ailemiz gibi görüyoruz, çok huzurluyuz” diyorlar. Bu çok güzel bir şey işveren için burayı ailesi gibi gören insanlarla çalışmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz” diye konuştu.Bakan Selçuk, işçilere “Tuttuğunuz çelik olsun” diyerek sözlerini tamamladı.


“Daha önce bakan gelmemiş, iki bakan beraber geldik”


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Genel müdürünüz dedi ki; ‘buraya daha önce hiç bakan gelmedi.’ Biz bu durumu telafi edelim diye iki bakan beraber geldik” dedi.


Bakan Varank, işçilere şu sözlerle seslendi:


“Etkilenmemek elde değil, yaptığınız iş meşakkatli bir iş. Alın terinin nasıl helal olduğunu gösteren bir iş. Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023’e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da; sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin önünde güzel bir yol var. Biz işgücümüzle gurur duyuyoruz.”


Bakan Varank, Türkiye’ye yatırım yapan yabancı firmaların, “Türkiye’deki gibi tesislerini, firmalarını sahiplenen işgücünü biz dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz” dediklerini ifade etti.Sahur programı yemek duasının ardından sona erdi. Ziyaretin ardından işçilerle sohbete devam eden Selçuk ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57
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