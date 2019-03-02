0553 313 94 23

Bakanlar Dönmez ve Selçuk Zonguldak'ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:59
Bakanlar Dönmez ve Selçuk Zonguldak'ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Bakan Dönmez ve Selçuk, valilik defterini imzalamalarının ardından Vali Bektaş'tan kent hakkında bilgi aldı.

Bakan Dönmez, ziyarette yaptığı konuşmada, geçen yıl 24 Haziran öncesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bin 500 işçi alımı sözü olduğunu anımsattı.

İŞKUR ve TTK'nin gerekli düzenlemeleri yaptığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Zonguldak'tan 700, Bartın'dan 200 ve Karabük'ten 100 kişi alınacak. İnşallah birkaç ay sonra da kalan 500 kişiyi de yöreden istihdam etmek suretiyle süreci tamamlayacağız. Önemli olan burada sadece istihdam artışı değil üretimi de artırmak suretiyle bölge ekonomisinde kalkınmayı sağlayacağız. Özel sektöre açtığımız ruhsat alanlarıyla birlikte orada da bir üretim ve istihdam artışı olacak. Konuyu bin 500 işçiyle sınırlı tutmamak, bunun bir ekonomiye çarpan etkisini görmek gerekiyor. Zonguldak için hayırlı olsun."

Bakan Selçuk da bakanlıklarına ait yatırım ve projeleri değerlendirmek için kente geldiklerini belirterek, "Bugün burada istihdama kazandıracağımız arkadaşlarımızın kurasını çekeceğiz. Bakanımızın da ifade ettiği gibi bunun sadece ivme etkisi yaratmasını diliyoruz. İşverenlerimizin 2019 yılı için Cumhurbaşkanımıza istihdam seferberliği kapsamında 2 milyon 500 bin yeni istihdam sözü var. İnşallah bunu da sağlayacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Bu arada Bakan Selçuk, valilik binasına girerken gördüğü bir sokak köpeğini sevdi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:59
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. aile
  4. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  6. ziyaret
  7. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Uzan: “Lütfen çocuklarınızın geleceğini karartmayın”
    1. Kaymakam Uzan: “Lütfen çocuklarınızın..
    2. Avustralya’da korkutan orman yangınları
    3. Okullar arası masa tenisi şampiyonası..
    4. Mustafa Esgin: “Türkiye’nin..
    5. Aydın Ekonomi Kulübü basın mensupları..
    6. Çocuklu ailelere hayati uyarı! “Momo..
    7. Bakan Kurum, "Türkiye’de 6,7 milyon..
    8. Emekli öğrenci 5. üniversite diploması..
    9. Kars’ta telefon kablosu hırsızlığı..
    10. Bin 400 rakımda 2 metre kalınlıktaki..
    11. 580 saatlik görüntüleri inceleyen..
    12. Sason’da 97 aileye çilek bahçesi..
    13. (düzeltmeyi yaptım) Erciş’te sosyal..
    14. SpaceX'ten tarihi uçuş
    15. Bir devrin içyüzü
    16. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde..
    17. İstanbul Esenyurt’ta ortalığı savaş..
    18. Down sendromlu Ece yaptığı elişi..
    19. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
    20. CHP-İYİ Parti-HDP Ankara adayı Mansur..
    21. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
    22. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
    23. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
    24. Hz. Ali’yi en çok sevindiren nimet
    25. Yaşarc Bahçeci: “Seçim kampanya..
    26. Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum..
    27. "Grip salgının yoğunlaşacağı bir..
    28. Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
    29. Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç..
    30. Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak..
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...