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Ülke çalkalanıyor! Bakanın sekreteri fuhuş pazarlığında

İngiltere'de bakanlık yapan Domini Raab'ın 20 yaşındaki sekreterinin para karşılığı fuhuş yapmak için pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

27 Nisan 2018 Cuma 10:24
Ülke çalkalanıyor! Bakanın sekreteri fuhuş pazarlığında

İngiltere'de Bayındırlık ve İskan Bakanı olan, Muhafazakar Parti milletvekili Dominic Raab'ın, 20 yaşındaki yardımcısı ve sekreteri, zengin adamlar ile para karşılığı fuhuş yapmak için bir sitede pazarlık yaptığı fark edildi.

GAZETECİLER MÜŞTERİ KILIĞINDA PAZARLIK YAPTI

Olayın fark edilmesi üzerine müşteri kılığına giren Daily Mirror gazetesi muhabirleri, kadın ile iletişime geçti. Gazetecilerle ilişki pazarlığına girişen kadın yakayı ele verdi.

Genç kadın, müşteri kılığındaki gazetecilere sadece beş yıldızlı otelde fuhşu kabul ettiğini ve ekstradan 750 pound istediğini söyledi.

AMACI AYDA 5 BİN POUND

Sekreter, müşteri kılığındaki gazetecilere amacının ayda 5000 pound (28 bin lira) kazanmak olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sekreter ayrıca, müşterilerine bakanın her adımını takip ettiğini ve istediği zaman ona şantaj yapabileceğini söyledi. Olayın duyulması üzerine güvenlik kaygıları artarken bakanlık soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:24
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